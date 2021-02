Dopo Liguria, Abruzzo, Toscana e provincia di Trento, anche la Lombardia rischia di tornare nella zona arancione a partire dalla prossima settimana. "I dati non sono ancora arrivati, con il Cts ci si confronta il venerdì", sottolinea il presidente di Regione Attilio Fontana, intervenendo a Bergamo Tv. "Per me, se fosse possibile, si dovrebbe anticipare questa data perché i dati al Cts arrivano al martedì e quindi si potrebbe anticipare la notizia", ha detto Fontana aggiungendo "spero che non si debba ritornare in zona arancione".