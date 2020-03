James Pallotta ha donato 50.000 euro all’ospedale Lazzaro Spallanzani per aiutare nell’emergenza coronavirus. Lo annuncia il club giallorosso attraverso un tweet. “Nello sport amiamo gli eroi, ma i veri oggi sono i dottori e gli infermieri che lavorano tutte le ore per salvare le vite. Ora hanno bisogno di tutto il nostro supporto”le sue parole. Altri 50.000 mila euro sono arrivati all’istituto dalla fondazione Roma Cares, ed è stata aperta una raccolta fondi alla quale potrà partecipare chiunque. La somma raccolta verrà utilizzata per acquistare attrezzature cliniche per assistere i contagiati.