The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020

Ilnon accenna a fermare la propria diffusione e, per questo, in seguito alle nuove misure restrittive delitaliano e di tutti gli altri stati mondiali, anche il mondo dello sport sta subendo grandi conseguenze. In Italia, il campionato resterà fermo fino al 3 aprile 2020.Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions League, in programma il 18 marzo, si giocherà a porte chiuse.previsto per oggi.La Serie C, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si ferma. Come comunicato dalla Lega Pro, sono state rinviate, a data da destinarsi, tutte le gare in programma dal 10 marzo al 3 aprile 2020. La nuova programmazione delle singole gare sarà resa nota con un successivo comunicato.