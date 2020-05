La Svezia ha superato Italia, Belgio e Gran Bretagna per quanto riguarda il tasso di mortalità dovuto al coronavirus. Lo riferisce il Daily Telegraph, che riporta i dati di Our World in Data, secondo cui il paese scandinavo ha avuto 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno su sette giorni. Questo numero, che si riferisce all’ultima settimana, è il più alto al mondo e supera Regno Unito, Belgio e Usa, che registrano rispettivamente 5,57, 4,28 e 4,11.



Secondo i dati forniti dalla John Hopkins University, la Svezia ha registrato 31.523 contagi e 3.831 morti.