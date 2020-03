Il coronavirus paralizza il mondo dello sport, in particolare quello del calcio: dopo la sospensione della Serie A e della Liga in seguito alla quarantena di alcune società (Juve, Inter e Real Madrid), arriva anche lo stop da parte della Uefa per la Champions League e l'Europa League.



A BREVE UFFICIALITA' - La notizia viene riportata in Spagna da Marca, a breve è attesa l'ufficialità: la Uefa è pronta a sospendere Champions League ed Europa League. ​Sospensione imminente, con rinvio a data da destinarsi.