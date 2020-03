"Usciamo solo per fare la spesa, mai in coppia, e al massimo un salto in farmacia, dove fanno entrare due persone per volta. Per il resto, sempre a casa”. Così Amra Dzeko, moglie di Edin, centravanti e attuale capitano della Roma, racconta questi giorni particolari a ‘klix.ba’: “In questi giorni stiamo a casa e cerchiamo di fare più cose possibili con i bambini. Siamo fortunati a vivere a Roma, il tempo è quasi sempre buono, abbiamo un giardino, dove possiamo fare molte cose e abbiamo una sorta di parco qui, dove non è possibile trovare molte persone. Giochiamo, leggiamo, ci alleniamo, cuciniamo insieme e cerchiamo di non far sentire ai bambini il panico. Panico giustificato”. Sulla portata dell’emergenza, però, Amra si è dovuta ricredere: “Devo ammettere che non era così, ma ora non mi interessa questo. Roma non è in una situazione così terribile come nel Nord Italia, ma ci sono le stesse misure ed è corretto così"