"Non ci volevamo credere"., compagna del difensore della, racconta a Sportweek la lotta della coppia al coronavirus, entrambi lo hanno contratto e poi sono guariti. E non solo, parla anche dei rumors di mercato su Rugani.- "Come ho saputo della positività di Daniele? Erano le dieci di sera, stavo guardando la tv. Mi ha chiamato tre secondi prima che lo annunciassero al tg, per fortuna. Se lo avessi appreso dalla televisione sarei svenuta. Scoppio a piangere, vado nel panico. Qualche giorno prima si sentiva stanco, aveva un po' di febbre. Sembrava un'influenza".- "Per precauzione avevamo deciso che fosse meglio andasse alla Continassa dove tutti i calciatori hanno una cameretta a disposizione. Ma mai potevamo immaginare che fosse coronavirus o forse rifiutavamo l'idea. Ci crolla il mondo addosso. Daniele rimane in quella cameretta per 35 giorni. Con febbre, sonnolenza, il fiato corto e dolori ovunque. Mi diceva: 'Non riesco a fare nulla, sudo al minimo sforzo'. Poi i i sintomi per fortuna vanno via e si riprende, piano piano ricomincia ad allenarsi, sempre in camera".- "Era febbraio, San Valentino ed era ancora tutto normale. Lui in ritiro ed io a casa. Doveva giocare (c'era Juve-Brescia 2-0) e non gli dico niente per non distrarlo. Gli preparo una sorpresa: stampo una foto dei nostri 5 San Valentino insieme, l'ultima è l'ecografia. Ci ha messo un po' a realizzare, poi è scoppiato di felicità. Il Covid-19 non gli ha permesso di assistere a tutte le ecografie ma io ho registrato tutto. Le riguarda e gli vengono gli occhi lucidi. Sì, è al settimo cielo, si alza al mattino e ha una grinta incredibile, voglia di andare allenarsi e giocare. Sono così contenta. Maschio o femmina? Lo sapremo a giorni. Stiamo scegliendo i nomi: Edoardo, Riccardo e Tommaso. Bianca, Azzurra e Ginevra. Ma cambiamo spesso idea. Lui vorrebbe un maschietto, io una femminuccia. Lui papà? Sarà splendido, è una persona molto buona, dolce, affettuosa, sensibile. Basta vedere l'amore che ha per i nostri animali".- "Ci ho fatto il callo, sono 5 stagioni che ogni sei mesi sento dire che dobbiamo cambiare città. Sono super allenata a questo. De resto se non piacesse nessuno lo vorrebbe".