Anche il Genoa si adegua alle imposizioni dettate dal decreto governativo per arginare l'espansione del CoVid-19.



Con una nota diffusa nella prima serata di oggi il club rossoblú informa che "oltre alla sospensione dell’attività agonistica degli atleti sino a domenica 15 marzo (...) di aver introdotto procedure di smart-working, con decorrenza immediata, per il proprio personale allo scopo di eliminare e/o ridurre i trasferimenti verso le rispettive sedi di lavoro".



Misure che riguarderanno anche le strutture correlate alla società come il Genoa Museum e lo Store, che resteranno chiusi fino a nuove disposizioni.