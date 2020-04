Ieri sera il programma Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7 ha dedicato un approfondimento sulle differenze tra stati europei nell'emergenza coronavirus. In Italia pesa la burocrazia con 221 provvedimenti adottati da 17 diverse entità e 15 task force per un totale stimato di circa 160mila norme contro le 5.500 della Germania. In foto si vede un'altra differenza sulle spiagge...



In Italia hanno ottenuto il bonus di 600 euro dall'Inps per i lavoratori autonomi anche chi ha già tantissimi soldi sul conto corrente. Un gestore di una banca in Lombardia ha raccontato che tra i clienti ci sono percettori con saldi che vanno dai 200 ai 600 mila euro! E purtroppo non sono casi isolati.