Il coronavirus rischia di cancellare il resto della stagione calcistica e in Premier League i tifosi del Liverpool tremano per un titolo che potrebbe non arrivare nonostante i 15 punti di vantaggio sul Manchester City secondo. E proprio dagli inseguitori arriva un gesto di sportività e lealtà che trascende la rivalità: "Per me sarebbe giusto che il titolo venisse assegnato ai Reds se il campionato non venisse completato". Parola di Ilkay Gundogan, centrocampista del City che a ZDF spiega: "Secondo me sarebbe giusto. Bisogna essere leali come uomini di sport. Ci sono diverse opinioni. Per club che hanno avuto una bella stagione, ovviamente non sarebbe bello se fosse cancellata ora. Dall'altra parte, per i club che non stanno facendo bene o sono in zona retrocessione, un abbandono farebbe chiaramente comodo. Riduzione degli stipendi? Ovviamente penso che sia ok, non c'è bisogno neanche di dirlo, ma non ci sono ancora state discussioni in Inghilterra. Forse perché i club inglesi sono finanziariamente più forti di quelli in Germania al momento. Non chi ha l'ultima parola. Da una parte, se un calciatore dice 'No, non voglio, ho lavorato duramente per questo, voglio il mio stipendio', allora può andare tutto in un'altra direzione. Per quanto riguarda me, sarebbe ok e, ad essere onesto, bisogna essere tolleranti e se ci sono giocatori contrari, allora anche quella è una situazione accettabile".