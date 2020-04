Ligue 1 e Ligue 2, i due massimi campionati francesi, hanno votato all'unanimità per la ripresa dei campionati dopo l'emergenza coronavirus e la LFP (Ligue de Football Professionel) ha presentato una proposta di date: tornare in campo il 17 giugno, concludendo la stagione 2019/20 (spareggi esclusi) il 25 luglio, con la stagione 2020/2021 che prenderebbe il via nel weekend del 22-23 agosto.