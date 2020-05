La pandemia coronavirus cambia il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.





10.35 Sono oltre sei milioni (6.003.762) i casi di coronavirus registrati nel mondo, di cui 1.760.740 negli Usa. Il numero totale dei morti a livello globale ammonta a 367.183. Sono i dati forniti dalla Johns Hopkins University.





9.00 Il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato alla trasmissione "Stasera Italia Weekend" di Rete 4: "La patente di immunità non sta in piedi perché il tampone è istantaneo ma non dà garanzie che il turista non sviluppi una positività dopo. Capisco la preoccupazione ma non si può aprire a macchia di leopardo. Le aperture sono possibili se tutti noi siamo responsabili, e noi veneti abbiamo dimostrato responsabilità". Sulla Grecia: "Grida vendetta l’ostracismo nei nostri confronti, che mi sembra anche un ostracismo suicida, perché il nostro bilancio turistico con la Grecia è nettamente a favore di questo Paese. Non capisco perché si tenga una posizione del genere, che non ha una base scientifica, tanto meno epidemiologica",





8.30 In Spagna, i socialisti del Psoe al governo hanno raggiunto un accordo con i repubblicani catalani di Erco perché questi ultimi si astengano al voto in Congresso per il via libera alla sesta proroga dello stato di allerta nel paese per la pandemia da coronavirus per altri 15 giorni.