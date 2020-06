La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Cadono i limiti agli spostamenti tra Regioni, ma ci sono divieti che restano ancora in vigore: obbligo diper chi ha infezioni respiratorie con febbre o temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi; agli spettacoli all'aperto potranno assistere massimo 1000 persone, 200 nelle sale al chiuso; divieti di assembramenti; obbligo dinei luoghi al chiuso accessibili al pubblici e sui mezzi di trasporto.Niente obbligo di passaporto sanitario, il Governo non esaudisce la richiesta delladove però è stata firmata un'ordinanza dal governatore: registrazione obbligatoria e non volontaria per chi arriva nell'isola con un questionario che traccia gli eventuali spostamenti interni da compilare on line sul sito della Regione prima della partenza o attraverso la app 'Sardegna Sicura'.Il ministro degli Estericommenta su Facebook: "Quella di oggi è una data molto significativa, da oggi infatti gli italiani potranno muoversi liberamente in tutto il Paese, tra tutte le Regioni. Questo è anche un messaggio importante, di rassicurazione, che diamo come Italia al mondo intero. Un Paese che riparte e si appresta a tornare alla normalità. L'apertura totale del Paese ci permette di mostrare agli Stati esteri un'Italia unita e compatta, all'interno della quale è possibile muoversi liberamente".. Cadute a mezzanotte le barriere regionali imposte per limitare il contagio da coronavirus, ci si può ora spostare in tutta Italia senza autocertificazione nonostante la preoccupazione di alcune Regioni. Ed è subito boom di movimenti: code in prossimità del porto di Messina per andare in Sicilia, traffico e code anche in autostrada con rallentamenti intorno a Genova. Cresce il traffico anche a Milano alla Stazione Centrale, aumentano i passeggeri ma la situazione è sotto controllo come sui mezzi pubblici.Il presidente brasilianotorna a far discutere: "Vittime da Covid-19? Dispiace, ma alla fine moriremo tutti...". LEGGI QUI