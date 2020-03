Ilè una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.11.55 Dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte coronavirus:. I contagiati sono 78.797, i guariti 14.709.10.00 - "Macché riaperture. Dobbiamo toglierci questa parola dalla testa per un bel po’". Così, in un’intervista al Corriere della Sera. "Abbiamo visto decrescere la trasmissione del virus nelle ex zone rosse del Nord, a Codogno in particolare, dove le chiusure sono scattate prima.. È logico prevedere di allungare il blocco almeno di altre due settimane".9.55 -. Secondo la Commissione sanitaria nazionale (Nhc),, divenendo la fonte di preoccupazione per Pechino dopo l’apertura progressiva dell’Hubei e del suo capoluogo Wuhan, focolaio della pandemia.9.50 - ", nella quale si prefigurano ulteriori restrizioni ai movimenti e regole di distanziamento sociale. "Fin dall’inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto. Non esiteremo ad andare oltre, se ce lo suggeriranno il parere di medici e scienziati. È importante per me essere esplicito: sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare. Ma ci stiamo preparando nel modo giusto... Restate a casa. Proteggete il nostro sistema sanitario (Nhs) e salvate vite".9.45 - "". Ad affermarlo è il presidente americanoin un tweet dove spiega che la decisione è stata presa "dopo una consultazione con il Governatore di New York, New Jersey e Connecticut".9.40 -e quello delle guarigioni a 12.285, secondo le cifre aggiornate del quotidiano El Pais. La maggiore concentrazione di casi, scrive il giornale spagnolo, si ha a Madrid, con 2.757 morti e 21.520 contagi, seguita dalla Catalogna (1.226 morti, 15.026 casi).9.30 -(sono 664.924 attualmente, ma il dato è in continuo aggiornamento), con. Lo riporta il bollettino della John Hopkins University. E nel frattempo si registra la prima vittima per Covid-19 anche in Nuova Zelanda.