Non si placa l'allarme coronavirus in Italia e nel mondo: di seguito tutte le news di giornata.



8.05 Il coronavirus si fa sentire anche sul golf: a causa del Covid-19, il PGA Tour si ferma almeno fino a inizio aprile.



8.03 Olimpiadi di Tokyo 2020: come riferisce Kyodo News, il premier giapponese Shinzo Abe ha comunicato in una telefonata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il Giappone si sta preparando regolarmente per i Giochi Olimpici della prossima estate, nonostante l'invito di Trump di rimandarli.



8.01 Positiva Sophie, la moglie del premier canadese Justin Trudeau. Trudeau resta in auto isolamento, ma non è stato sottoposto a test perché non presenta sintomi.



8.00 L'ultimo bollettino aggiornato sull'Italia: i casi totali sono 15.113, i guariti 1.258, i decessi 744.