La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Immagini shock da Palermo: come racconta Repubblica, diversi abitanti hanno scattato un selfie con la mascherina, prima di toglierla e correre al mare. Qui, muniti di telo, palloni e racchettoni, si dà libero sfogo alla voglia d'estate. Accade a Mondello, dove la polizia vede e non interviene. "Il mare è qua che ci chiama. Stiamo al sole, in acqua. Che facciamo di male? E poi qua a Palermo virus non ne gira. Io non conosco nessuno che se l'è preso" la giustificazione di un abitante.09.40 La Francia continua l'emergenza sanitaria: il Parlamento ha annunciato che lo stato d'allarme proseguirà fino al 10 luglio.Anthony Fauci, virologo della Casa Bianca, è in autoisolamento. Lo annuncia lui stesso alla Cnn giustificando la quarantena dopo un contatto 'a basso rischio' con una persona risultata positiva.Un decreto rilancio per ridare ossigeno al Paese: secondo il Corriere della Sera, nelle nuove misure ecco incentivi per sette capitoli. Dal fisco, con rinvii delle scadenze al lavoro, con la proroga degli ammortizzatori sociali. E poi le imprese (ristori a fondo perduto), le famiglie (reddito di emergenza), i trasporti (bonus per la mobilità sostenibile), il turismo (incentivo per le vacanze in Italia), la sanità (nuove risorse per le assunzioni).Sono 4.001.437 i contagi da coronavirus nel mondo. Le vittime, secondo la John Hopkins University, sarebbero 277.127.Intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, il premierha dichiarato: "Gli italiani, quest'estate, andranno in vacanza, al mare, in montagna e nelle nostre città. Bar e ristoranti? Possono riaprire prima del 1 giugno" ( QUI le sue parole complete).