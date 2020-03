Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



12.04 Beppe Sala, sindaco di Milano, da lunedì distribuirà un kit con mascherine e liquido igienizzante a medici di base e pediatri: lo ha annunciato il primo cittadino del capoluogo lombardo sul proprio profilo Facebook.​



11.15 Sono stati rafforzati i controlli della Polizia locale sui veicoli in transito a Roma. Massima attenzione, soprattutto, sui spostamenti nel weekend: ieri sono scattate 30 denunce per violazione alle norme di contenimento della diffusione del coronavirus in Italia.​



9.30 Se la scuola dovesse riaprire ai primi di maggio, gli studenti che dovranno affrontare l’esame di maturità e quello di terza media potrebbero essere tutti ammessi, anche con delle insufficienze. Per la maturità si parla di tesina al posto dell’esame orale con una commissione d’esame interna; per quello delle medie, invece, tema più tesina senza ulteriori prove.



9.00 Coda fuori dai supermercati. Come testimoniato da Ansa, a Milano, nell’Esselunga di via Fuché, la coda per entrare a fare la spesa si estende per tutto l’isolato.