La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



8.30 Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, parla di come sta affrontando, personalmente, la sua battaglia contro il coronavirus: "​Prendo l'idrossiclorochina da oltre una settimana e mezzo. Una pillola al giorno, cosa c'è da perdere... La prendo. Sono venute fuori molte cose positive. Sareste sorpresi se sapeste quante persone la stanno prendendo, soprattutto tra i lavoratori impegnato in prima linea. Molti di loro la stanno prendendo. ​Sto prendendo idrossiclorochina. Proprio ora, sì. Un paio di settimane fa ho cominciato, perché credo sia utile. Ho sentito tante cose positive. Se me lo ha raccomandato il medico della Casa Bianca? No”. ​L’idrossiclorochina è un farmaco utilizzato per curare l’atrite reumatoide e al momento non ci sono evidenze definitive sull’efficacia contro il Covid-19. ​Trump ha anche attaccato l’Oms, definendola “un burattino nelle mani della Cina”, minacciandolo che se l’Oms “non si impegna su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni, renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i finanziamenti Usa all'Organizzazione mondiale della sanità e riconsidererò la nostra adesione all'Oms” le sue parole riportate in una lettera inviata al direttore generale.