9.30 Inps contro le truffe della Cig: come riferito dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ieri a 'Zapping' su Radio Rai, nei primi quattro mesi di quest’anno le denunce per ricorso alla Cassa integrazione senza che ce ne fossero le condizioni sono già 2.100, quasi equivalenti alle 2.300 dell’intero 2019



9.00 La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e altri quattro membri dell'Unione europea hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere che l'Ue si prepari alla prossima ondata della pandemia da coronavirus: "Speriamo che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell'Ue alle future pandemie", riporta Ansa. La caotica risposta alla pandemia da coronavirus, che ha provocato 184.256 morti, ha "sollevato domande" sulla preparazione dell'Ue e si sottolinea la necessità di un approccio comune europeo, soprattutto in vista di una possibile seconda ondata.



8.30 Il Brasile torna a fornire i dati sul Covid-19: nelle ultime 24 ore 32.091 casi (totale 739.503) e 1.272 morti (totale 38.406). Il bilancio complessivo in America Latina è di 1.403.259 casi e 69.190 decessi.



8.00 Dato aggiornato sugli Stati Uniti: nelle ultime 24 sono 819 i morti e 17.300 i nuovi contagi, secondo la Johns Hopkins University. Il totale dei casi sale a 1.977.085 e dei decessi a 111.876.