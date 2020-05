La pandemiaha cambiato il mondo esegue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Un incontro, quello trae Attilio Fontana, per fare il punto di partito. Secondo il Giorno, il leader della Lega avrebbe chiesto di ridurre l'esposizione mediatica e di ricalibrare la comunicazione, specie dopo lo scivolone pubblico dell'assessoreDa Palazzo Chigi fanno sapere che l'iniziativa degli assistenti civici "si inserisce tra quelle assunte dalla Protezione civile". I soggetti non saranno "incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con le attività a cui sono preposte le forze di polizia".Intervenuto a Frontiere, su Rai 1, il Ministro degli Esteri,, ha dichiarato: "Sarà importante che tutte le regioni possano dare indicazioni omogenee ai turisti. Dobbiamo salvare il salvabile dell'estate per aiutare i nostri imprenditori. Lavoriamo per riaprire tutti insieme l'Europa il 15 giugno. Per il turismo sarà il d-day europeo".Il governo ha avviato un bando per reclutareper controllare la movida e la fase 2. Dall'opposizione, però, attaccano: "Gli assistenti civici sono una sconfitta sociale, vuol dire che c'è un problema culturale" il pensiero di, presidente della Regione Veneto. "Non abbiamo a che fare con dei delinquenti, ma con ragazzi per bene. A questo punto, se non è passato il messaggio, c'è da chiedersi dove abbiamo fallito"., invece, commenta: "60.000 assistenti civici? Solo a me sembra una follia per avere visibilità?".Sono 31.000 i nuovi casi di coronavirus in tutta l'America Latina, che conta 1.600 nuovi morti. In Brasile sono ben 374.898 i contagi, con 23.473 decessi. Negli USA, invece, sono 532 i morti registrati nelle ultime 24 ore.Si va verso una normalità a velocità diverse. Secondo il Corriere della Sera, Lombardia e Piemonte - forse anche Emilia-Romagna - potrebbero ritardare di 7-14 giorni l'apertura dei confini.