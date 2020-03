Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



10.00 Dall'Olanda arriva una possibile svolta: l'Università di Utrecht insieme all'Erasmus MC di Rotterdam avrebbe individuato il primo anticorpo monoclonale al mondo in grado di sconfiggere la malattia Covid-19. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, spiegando che l'anticorpo chiamato '47D11' sarebbe già sperimentabile sui pazienti in un mese e sarebbe 'neutralizzante', ossia avrebbe un'accertata capacità di poter aggredire il virus. La professoressa Maria Rita Gismondo, che dirige il laboratorio di microbiologia all'Ospedale Sacco di Milano, commenta: "E' un ottimo traguardo. Il metodo usato non è in realtà nuovo. Già nel 2003, all'epoca della Sars, Nature (nota rivista scientifica) pubblicò un mio studio che andava in questa direzione. In Cina oggi diversi malati sono stati trattati con il siero di pazienti guariti".



9.00 Positiva al coronavirus Begona Gomez, moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Entrambi stanno bene e rimangono nel Palazzo della Moncloa seguendo le misure di prevenzione stabilite dalle autorità sanitarie.



8.00 Donald Trump è negativo al coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti si era sottoposto al test per Covid-19, ma il medico della Casa Bianca conferma l'esito: "Una settimana dopo aver cenato con la delegazione brasiliana a Mar-a-Lago il presidente resta senza sintomi. La decisione di procedere al test è arrivata venerdì sera dopo un'approfondita discussione".