10.25 - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato a Radio Padania: "La nuova ordinanza sulle mascherine? È un’iniziativa che ho deciso di fare sia dopo aver letto cosa fanno in altri Paesi stranieri sia parlando con i nostri scienziati. Certo, le mascherine risolvono il problema al 100%, i foulard al 30-40%, ma piuttosto che niente è meglio piuttosto".





10.15 - Anche il Giappone e la città di Tokyo - che avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi in piena estate - registrano un nuovo aumento di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Per oggi si attendono 130 nuove infezioni, il più alto tasso di aumenti registrato: ciò porterà a oltre 1000 il numero totale.





10.10 - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di inviare l'esercito a New York per fronteggiare l'emergenza causata dalla diffusione del virus.





10.00 - I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni (1.203.099), col numero di decessi che ormai sfiora i 65 mila (64.774). È l’ultimo aggiornamento del bollettino della pandemia redatto dalla Johns Hopkins University, secondo cui il numero dei guariti è 246.893. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica con 312.146 casi, seguono la Spagna (126.168) e l’Italia (124.632).