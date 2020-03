Non si placa l'allarme coronavirus in Italia e nel mondo: nuovo decreto per il paese, con i cittadini invitati a restare nelle proprie case eccezion fatta motivi di lavoro o di prima necessità e con le attività commerciali per la maggior parte chiuse. Di seguito tutte le news di giornata:



8.10 - Tom Hanks, attore americano, e la moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Coronavirus. Lo annuncia la stessa star del cinema attraverso il proprio profilo Twitter: "Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario.Vi terremo aggiornati”



8.00 - Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, ha parlato alla nazione: chiesti 50 miliardi di aiuti al Congresso e vietati i viaggi dall’Europa verso gli States per 30 giorni. Misura per cercare di contenere la diffusione del virus nel paese e che entrerà in vigore dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo. La Gran Bretagna è esclusa.