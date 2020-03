La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



8.30 - Il presidente del Trabzonspor, Ahmet Agoglu, dichiara: "Il calcio è quello che consente alle persone di liberarsi dallo stress. Se dovessimo sospendere il campionato, non troveremo abbastanza giudici per le sentenze di divorzio".



8.00 - John Obi Mikel, centrocampista nigeriano, rescinde il proprio contratto con il Trabzonspor. Il motivo? L’ex Chelsea era contrario al prosieguo del campionato in Turchia, che nonostante l’emergenza coronavirus ha deciso di non fermarsi.