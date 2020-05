La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



9.30 - La compagnia aerea a basso costo irlandese Ryanair ha annunciato che ripristinerà il 40% dei propri voli dal primo luglio.



9.20 - Le autorità filippine hanno deciso un allentamento delle restrizioni, varate per combattere il coronavirus, in gran parte del territorio nazionale, mentre hanno confermato fino al 31 maggio il lockdown della capitale Manila e di Cebu, le zone urbane più densamente popolate.



9.10 - Prima di procedere con le nuove riaperture «dovrò fare una valutazione appena avrò le linee guida e i dati epidemiologici. Verso giovedì dovrebbero arrivare i dati che si riferiscono al primo giorno di riapertura del 4 maggio. Prima che le infezioni si manifestino passano grosso modo dieci giorni». A dirlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Radio anch’io su Rai Radio1.



8.20 - Le autorità di Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus, hanno deciso di testare con i tamponi tutti i cittadini entro 10 giorni per evitare una seconda ondata della malattia.



8.10 - Partiranno da lunedì 18 maggio le chiamate da parte di volontari e operatori della Croce Rossa per selezionare il campione di 150mila cittadini per i test dell'indagine sierologica sul coronavirus. In totale verranno effettuate circa 190mila chiamate per arrivare a garantire il numero fissato. Saranno impegnati 550 volontari e ci sarà una struttura nazionale di supporto.