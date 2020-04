La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



10.20 Il coronavirus nel Mondo: nel mondo raggiunta quota 203 mila morti, negli USA i numeri salgono: 2.494 in 24 ore.



10.10 Il Covid fa slittare accertamenti e cartelle fiscali. Cartelle esattoriali non più entro il 31 maggio ma entro il 30 settembre. La pubblica amministrazione potrebbe pagare 12 miliardi di crediti arretrati



10.05 Oggi arrivano le decisioni del governo sugli interventi per la Fase 2 che partirà il 4 maggio. Riaprono manifatture, costruzioni e negozi (se sono in grado di far rispettare la distanza di sicurezza). L’ipotesi di far ripartire domani la moda. Mascherine gratis per chi già non paga il ticket. Termoscanner in metro e movimenti senza autocertificazioni all’interno del comune di appartenenza.