La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



10.02 Brasile, mille morti nelle ultime 24 ore. E il presidente Bolsonaro minaccia di uscire dall’Oms



10.00 Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato quita 6,7 milioni, mentre il bilancio dei morti è di oltre 395mila, secondo il conteggio aggiornato dell’università americana Johns Hopkins.



9.50 Scuola e ritorno in classe a settembre, è lite fra le forze politiche e all'intero del mondo dei docenti e dei genitori sull'utilizzo del plexiglass per isolare i banchi.