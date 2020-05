La pandemia coronavirus cambia il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiormanenti di giornata.



09.45 Il professor Patrizio Bianchi ha consegnato alla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina il piano per settembre, "La scuola che riparte": tra le indicazioni ci sono la riduzione dell'orario della singola lezione fino a 40 minuti, la depenalizzazione del reato di infortunio sul lavoro in un istituto scolastico, l'assunzione di personale docente (il 10-15% di insegnanti in più, tra 80 e 120 mila), lezioni da remoto e ingressi scaglionati dalle 8 alle 10,15 per gli studenti delle scuole superiori.