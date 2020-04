La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.I leader dell'Unione Europea, ancheche era la più refrattaria, hanno detto sì al, rimandando la definizione del "quanto", del "quando" e del "come" alle prossime settimane. Una notizia importante per il governo italiano e perperché ha ottenuto la "mobilitazione di enormi risorse europee" sulla base di un rischio che non potrà che essere condiviso da tutti i paesi dell'UE e non solo dall'Italia. La Merkel ha però anche ribadito la necessità di uniformare i sistemi fiscali perché "se si vuole spendere insieme bisogna anche armonizzare i sistemi", una frecciatina rivolta a Olanda e Italia, agli estremi per libertà ed evasione.​- Polemiche accese, nuove e aggiornate, sul presidente degli Stati Uniti Donaldche, riporta l'Ansa, ha suggerito cheL'indicazione ha scatenato subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono "irresponsabile e pericoloso" il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio.Intervistato da LA7 il sindaco di, ha parlato della necessità anche per la città lombarda, di avviare la fase 2 anche se, al momento si sta navigando al buio: "Spero che dalla commissione di Colao arrivino linee guida chiare.E' un po' un luogo comune dire: se non moriamo di virus moriremo di fame. Però la difficoltà economica che ci aspetta sarà enorme, non credo possiamo aspettare che il virus sparisca, non sparirà". ​Sono in totaleper un totale di 190.890 decessi. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito con oltre 49.750 morti e quasi 870mila contagi.Sono 25.549 le vittime del Covid-19 in Italia, ma per il terzo giorno di fila c’è un picco di guarigioni (oggi +3.033). In Lombardia tornano a salire i decessi, +200 in un giorno (ieri +161) . ​È atteso per oggi, 24 aprile secondo Open(Def)55 miliardi per il 2020 (circa 3,3 punti percentuali di Pil) e 24,6 miliardi per 2021 (1,4% di Pil). Questo servirà per dare modo di creare le risorse economiche necessarie per il decreto di aprile e per le misure a sostegno di lavoratori e imprese a causa dell’emergenza Coronavirus. ​uattro le date per riaprire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus secondo il Corriere della Sera. A meno di cambi di rotta, il calendario del governo per la Fase 2 parità dal, con la riapertura delle fabbriche di macchine agricole, e quindi ilcon cantieri, manifatturiero e lotto. L'dovrebbero riaprire negozi di abbigliamento e calzature e infine ilbar e ristoranti.