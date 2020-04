La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



8.55 - Donald Trump ha annunciato che firmerà un decreto per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti. La decisione, spiega il presidente americano, è motivata "dall'attacco da parte del nemico invisibile" rappresentato dal coronavirus. "Dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro grande Paese", ha aggiunto il tycoon. Nelle ultime 24 ore si sono registrate altre 1.433 vittime legate al virus, per un totale di oltre 42mila.​



8.50 - ​"Dal 4 maggio partiremo con un programma nazionale di riaperture che tenga però conto delle peculiarità territoriali. Farlo prima sarebbe irresponsabile". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia l’avvio della «fase 2» e aggiunge: "Fornirò i dettagli entro la settimana. Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni. L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato".



8.40 - ​A prescindere dalle modalità, l'allentamento delle misure di lockdown "non significa la fine della pandemia". Il concetto è stato ribadito dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus ribadendo che "tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare, testare, isolare e curare ogni caso" di Covid-19.