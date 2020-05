8.50 E' scontro sul fondo europeo: quattro i Paesi ostili: Austria, Danimarca, Svezia e Olanda guidano il fronte dei Paesi del Nord, da sempre contrari alla mutualizzazione del debito. Ma ora hanno perso l’alleato più pesante: Berlino. Conte parla con Merkel e Macron.



8.40 Decreto rilancio, nella serata di ieri Mattarella ha firmato. Il testo integrale ora è in Gazzetta Ufficiale. Il ministro Gualtieri: "Bonus 600 euro in 3 giorni".



8.35 Brasile, record di decessi: 1.179 in un solo giorno.



8.30 Movida, aperitivi in gruppo e con poche mascherine. L’ira dei sindaci: "Chiudiamo".