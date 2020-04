Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti da Italia ed estero sul9.45 Il governatore della Lombardia, dando il via libera alla ripresa di diverse attività produttive: ", sottratta a ogni nostra possibile valutazione. Noi parliamo di graduale ripresa delle attività ordinarie che sarà concordata con il governo".9.40 Le persone che hanno contratto la Covid-19 possono cominciare a emettere particelle del virus SarsCoV2, e quindi essere contagiosi, da due a tre giorni prima di manifestare i sintomi della malattia. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine e condotta dall’Università di Hong Kong.9.25 Anna Ascani, viceministro dell'Istruzione, ha dichiarato ad "Agorà":. Riaprendo le scuole potremmo favorire una esplosione del contagio, è un rischio che in questo momento non possiamo permetterci".9.15, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, è intervenuto alla trasmissione di Rai3 "Agorà":.Questo parlare di Fase 2 deve tenere conto del fatto che attualmente siamo ancora in Fase 1 quindi qualsiasi attività riprenda deve essere fatta nel massimo della sicurezza. La politica deve decidere qual è il rischio accettabile.9.10. A riportare il dato aggiornato è il sito del Coronavirus Resource Center della John Hopkins University. I decessi legati al Covid-19 nel mondo sono stati 137.020, secondo la stessa fonte.9.00È l’ultimo aggiornamento del sito della Johns Hopkins University.E negli Stati Uniti ci sono stati 2.569 morti nelle ultime 24 ore: dall’inizio dell’epidemia è il maggior numero di decessi per coronavirus in un giorno negli Usa. Nonostante questo, il presidente Donald Trump ha dichiarato che il picco sarebbe stato raggiunto e ha manifestato la volontà di riaprire gradualmente il Paese, sfidando i pareri contrari delle banche e dei principali colossi economici.