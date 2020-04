Il coronavirus è una pandemia. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti da Italia ed estero.



09.21 Apertura positiva per le borse: Milano aggiunge il 2,5%, Francoforte il 4%.



09.06 Il coronavirus anche negli animali: una tigre dello zoo del Bronx, a New York, è risultata positiva.



09.00 Continua ad essere delicata la situazione degli Stati Uniti: almeno 22 dipendenti della società che gestisce la metropolitana di New York, infatti, sono morti per il coronavirus.



08.50 Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione, è intervenuta a Che tempo che fa: "Prepariamo la fine di questo anno scolastico che non sarà perso grazie alla didattica a distanza. Prepariamo anche l'inizio del prossimo".