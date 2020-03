Ilè una pandemia.segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.. Il bilancio delle vittime sale a 193 persone.​ L’ultima vittima di coronavirus negli Stati Uniti è un uomo di circa trent'anni. Lo ha confermato la responsabile della sanità californiana, Barbara Ferrer, specificando che il giovane aveva già problemi di salute.Il Brasile ha deciso di vietare l'ingresso nel paese a tutti i cittadini che provengono da Europa e da gran parte dell'Asia. Il provvedimento sarà in vigore a partire da lunedì e durerà un mese, ma non riguarderà le persone con un lavoro qualificato nel paese e i rientri a casa nelle proprie abitazioni.​l governatore della California Gavin Newsom ha ordinato a tutti i residenti dello Stato di restare a casa. In tutto lo stato è quindi scattato il lockdown: "Dobbiamo piegare la curva. L'isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessario", ha detto il governatore.Nel mondo oltre diecimila persone hanno perso la vita a causa della pandemia di Covid-19. E' quanto emerge dal bilancio della John Hopking University che si basa su dati dell'Oms e su altre fonti. ​L'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato, ha parlato a Rai Tre confermando che"Nel Lazio questa settimana abbiamo avuto un incremento costante di casi positivi, ma sempre sotto il 20 per cento. Però già da oggi ci attendiamo un ulteriore aumento dei casi, i nostri scienziati ci dicono che l'andamento è quello".La Protezione Civile ha firmato un decreto che rivoluziona i contatti con i medici di base per il popolo italiano. La ricetta per le medicine o per esami specialistici non sarà più firmata e consegnata di persona, ma sarà inviata via email o con messaggio sul telefono ai pazienti. Il codice telematico sarà inviato anche alle farmacie in modo che tutto il processo sia snellito.​Il presidenteAlberto Fernandez ha annunciato ieri sera che in tutto il Paese è stato istituito l'isolamento sociale preventivo obbligatorio. Tutta la popolazione del paese è di fatto costretta ad una quarantena che si concluderà il 31 marzo alle 24.