La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Il presidente della Liguria Toti, al Corriere della Sera, sull'apertura delle spiagge: "Basterà la distanza sociale. Stiamo sperimentando un braccialetto volontario da mare: se ti avvicini a meno di un metro vibra. Una cosa giocosa. Chissà, magari diventa una moda. Per le spiagge libere decideremo con i Comuni: potrebbero esserci steward per la moral suasion. Sotto lo stesso ombrellone chi vive insieme".Inizia oggi in Francia un «processo davvero molto graduale» di allentamento delle misure di lockdown. Per il 18 maggio è prevista anche la riapertura delle scuole medie, ma solo nelle zone dove il tasso di contagio è più basso, quelle definite verdi. Il 12 maggio è invece previsto il ritorno a scuola per l’85 per cento degli alunni della scuola primaria, circa un milione di bambini.I viaggi più lunghi saranno invece possibili solo per lavoro o con «validi motivi familiari», come ha precisato il ministro degli Interni Christophe Castaner. Ammesse le riunioni di gruppi fino a 10 persone, mentre le attività all’aperto, compresa la corsa, non saranno più limitate al massimo di un’ora.Tokyo ha ufficializzato gli ultimi numeri del contagio da coronavirus nel Paese: otto i morti, ha spiegato il Ministero della Salute. Il paese ha registrato finora 16.510 casi e 634 morti. 712 infezioni e 13 morti sono legati alla nave da crociera Diamond Princess., al livello più alto dal 9 aprile scorso. In totale, a mezzogiorno di oggi, ora locale, sono 86 i casi di contagio collegati a un focolaio sviluppatosi tra i bar e i club di del distretto di Itaewon, a Seul.