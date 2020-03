. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University,El Pais scrive cheha firmato un comunicato in occasione del 76° anniversario dell': "Ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. I valori del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo, segnato da una grave emergenza sanitaria, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti.A due mesi dall'imposizione di un rigido cordone sanitario per evitare la diffusione dell'epidemia di coronavirus, le autorità cinesi hanno deciso di porre fine all'isolamento della provincia interna dello Hubei e della città di Wuhan. Lo ha stabilito il centro per la prevenzione e il controllo dell'epidemia nello Hubei. Come riporta agi.it a partire dalla mezzanotte di oggi, le 17 in Italia, saranno revocate le restrizioni alla mobilità nella provincia dello Hubei con l'eccezione di Wuhan, mentre: chi vorrà, potrà lasciare la città qualora sia munito del codice verde sanitario che ne attesta il buono stato di salute.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dell'emergenza coronavirus: ". Alcune parti della nazione sono state duramente impattate, altre solo marginalmente. Perché dovremmo chiudere tutto il Paese? Se fosse per i medici, chiuderebbero tutto il mondo".Lunga intervista del numero uno della Protezione Civile Angelo Borrelli a Repubblica: "Le misure di due settimane da iniziano a sentirsi, nelle prossime ore dovremmo vedere altri effetti, capiremo se davvero la curva della crescita si sta appiattendo. I numeri restano alti, 63 mila contagi.Il mercato della mascherine? Broker internazionali, senza scrupoli, si presentano agli amministratori delle aziende medicali con la valigetta di contanti. Accaparrano e vanno a vendere allo Stato che offe di più".