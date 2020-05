La pandemia coronavirus ha cambiato il mondo e Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



10.02 ​La Cina annuncia: per prima volta nessun nuovo caso. La Cina ha riferito per la prima volta zero nuovi casi di coronavirus da quando ha iniziato a riferire dati a gennaio.



9.55 Hertz dichiara bancarotta negli Usa e in Canada: la pandemia e lo stop ai viaggi ha azzerato i ricavi del gruppo di autonoleggio che ha chiesto la protezione dai creditori dopo aver mancato un pagamento.