La pandemia coronavirus cambia il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.la Banca d'Italia in occasione delle Considerazioni finali del governatore Ignazio Visco​ conferma che l'esito della crisi nel quale il Paese, con il resto del mondo, è stato gettato dal coronavirus rischia di ampliare le forbici tra chi possiede di più e chi di meno​. "la crisi economica porterà a una riduzione del reddito che per il 20% di famiglie con redditi inferiori ("il quinto più basso della distribuzione") sarà due volte più ampia di quella subita dalle famiglie appartenenti al quinto più elevato"​Angela Merkel non parteciperà al G7 di giugno, che Donald Trump insiste per organizzare a Washington. Il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert, ha confermato: “Allo stato attuale la cancelliera non potrà partecipare personalmente, dunque non potrà viaggiare a Washington”.​C'è il via libera agli spostamenti tra regioni in Italia e non servirà un nuovo DPCM. Dal 3 giugno c'è il via libera del Governo Conte senza limitazioni e si potrà liberamente circolare anche in Lombardia che era in bilico e non sarà isolata. Si riapre quindi tutto e non ci sarà più alcuna limitazione al movimento delle persone.numero dei decessi per il coronavirus inè salito a 27.878. Lo riferisce l'ultiomo aggiornamento della John Hopkins University in cui si certifica che il bilancio dei morti è più grave di quello della Spagna dove i decessi si sono fermati a 27.121.Donald Trump ha annunciato che gli USA metteranno fine alla relazione con l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la gestione della pandemia coronavirus: “ Molte persone sono morte e gravi danni economici sono stati causati per colpa di come la Cina ha interagito con la crisi del nuovo coronavirus”.