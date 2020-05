La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



8.47 - Primo giorno senza morti per Coronavirus a Piacenza, provincia che dall’inizio dell’epidemia conta 933 decessi, il 23% delle vittime in regione. «Ha un significato enorme: lo ha per la comunità di Piacenza, lo ha per tutti i professionisti della nostra azienda sanitaria», dice sulla pagina Fb dell’Ausl piacentina il dg Luca Baldino.



8.30 - Londra prenota 30 milioni di dosi del vaccino in sperimentazione fra Oxford e Pomezia.



8.20 - Uno studio coordinato da fondazione Cmcc e Università Tuscia spazza via le fake news: in fase di lockdown nelle città molto trafficate le emissioni nocive sono calate del 75%.



8.10 - L’Acropoli di Atene ha riaperto al pubblico e alla cerimonia era presente anche la presidente della Repubblica elennica, Aikaterin Sakellaropoulou. L’Acropoli ha riaperto come tutti i siti archeologici in Grecia, dopo due mesi di sospensione a causa del confinamento imposto per frenare il contagio da nuovo coronavirus.