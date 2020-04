Il coronavirus è una pandemia. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti da Italia ed estero.



09.30 In crisi il "lavoro più vecchio del mondo", quello del mondo della prostituzione. Secondo una stima in USA oltre 1 milioni di "sex workers" è oggi fermo e sta pensando di riattivare il proprio business nonostante il rischio contagio dato che non ha tutele da parte dello stato.



09.00 Sono un milione e 600 mila le persone contagiate nel mondo da coronavirus secondo gli ultimi dati elaborati dalla John Hopkins University.



08.45 Stati Uniti in ginocchio. Anche nella giornata di ieri si sono registrate oltre 1700 vittime con il bilancio complessivo che ha superato quota 16 mila morti per coronavirus. Solo l'Italia ha un bilancio di vittime più pesante.



08.30 Il decreto Liquidità è ufficialmente in vigore a partire da ieri anche con i vari emendamenti diramati dalle singole regioni per aiutare i comuni più colpiti.



08.00 Entro questa sera il Premier Giuseppe Conte varerà il nuovo DPCM che allungherà il lockdown fino al 4 maggio. Secondo quanto riportato da Repubblica e Corriere della Sera avrà al suo interno qualche concessione rispetto all'ultimo dpcm, per far ripartire qualche settore di impresa, ma saranno confermate gran parte delle limitazioni ai cittadini.



07.30 ​La Commissione sanitaria nazionale cinese ha ricevuto segnalazioni di 42 nuovi casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui 38 importati.