La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



8.05 Coronavirus, studio Harvard: ospedali a Wuhan affollati già ad ottobre. Le immagini satellitari che mostrano un'impennata del numero di auto nei parcheggi dei principali ospedali di Wuhan, dallo scorso autunno, suggeriscono che il coronavirus potrebbe essere stato presente mesi prima che le autorità cinesi riconoscessero la malattia.



7.50 Coronavirus, l'Oms boccia l'uso dei guanti: "Può aumentare il rischio di infezione, meglio disinfettare le mani. Anche nei supermercati è preferibile installare dispenser con disinfettante".



7.30 Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg si dice "molto fiducioso" per quanto riguarda l'apertura del confine con l'Italia già nei prossimi giorni. "Questa settimana, forse già a metà settimana, potrebbe essere intrapreso un ulteriore importante passo verso la libertà di circolazione", ha detto Schallenberg. "Stiamo valutando un approccio regionale", ha quindi aggiunto.



7.25 In India, dove nelle ultime ore c'è stato un forte aumento dei casi e il sistema sanitario è sull'orlo del collasso, oggi hanno riaperto centri commerciali, luoghi di culto, ristoranti e uffici. Proprio l'India (in cui vivono oltre un miliardo di persone) nelle ultime 24 ore ha superato l'Italia nella classifica mondiale dei Paesi con il più alto numero di casi di infezione da Covid-19. In cima alla classifica dei contagi ci sono gli Stati Uniti, con quasi 2 milioni, quindi Brasile (circa 691.758), Russia (476.043), Regno Unito (287.621), India (258.090) e Spagna (241.550). L'Italia è al settimo posto.