La pandemia coronavirus ha bloccato tutto il Paese compreso il mondo del calcio. Qui sotto, tutti gli aggiornamenti della giornata minuto per minuto:Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco, ha parlato della situazione italiana: "I dati oscillano in base al numero dei tamponi eche continuano a spargere il virus anche semplicemente tra i parenti durante le feste. Se ne creano tanti a domicilio, ma per fortuna portano a forme mite della malattia. Da una settimana i casi sono meno gravi e non portano pressioni sugli ospedali.C'è ancora molto da fare in tempi brevi​".Autocritica del premier svedese Stefan Löfven, sull'emergenza coronavirus., ha detto il capo del governo all'emittente Svt. Come scrive Repubblica il governo continua a rinviare l'annunciato progetto di legge per poteri eccezionali che consentano il lockdown. Ora però se dovessero cominciare a scarseggiare i posti in terapia intensiva i medici dovranno escludere le persone di 80 anni e quelle di 60-70 che hanno altre patologie.La Russia registra il suo record giornaliero di contagi: 2.186. Un dato che porta il totale dei malati a 15.770. Si registra anche un aumento del numero delle vittime da 24 a 130.​Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento «fino alla fine dell’anno» per evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi. "So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti".​Sarà una Pasqua blindata, quella del 12 aprile. Stesso discorso per il giorno seguente, Pasquetta, con pattuglie pronte a impedire gli spostamenti ingiustificati.Molte parrocchie oggi trasmettono in diretta tv, web e radio la messa, oppure in streaming su Facebook, su Instagram o sul canale YouTube. In tv per Pasqua anche le messe di Papa Francesco su Rai1, Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky) e TelePace (canale 73 del digitale terrestre, 214 in HD e 515 su Sky), oltre che su Radio Vaticana e su Radio InBlu: sabato 11 alle 21 viene trasmessa la veglia pasquale, mentre domenica alle 12 ecco la Santa Messa e la benedizione Urbi et Orb