Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.





8.55 - L’Italia avrebbe chiesto aiuto al segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, per contrastare l’emergenza da coronavirus. Lo sostiene la Cnn, che cita un funzionario della Difesa Usa secondo cui il ministero della Difesa italiano avrebbe lanciato un appello diretto a Esper per la fornitura di materiale medico sanitario come mascherine e respiratori.



8.50 - I casi di coronavirus nel mondo si avvicinano oggi a quota 340mila, mentre il numero dei decessi ha giù superato la soglia delle 14.700 unità. I guariti sfiorano quota 99 mila, secondo l’ultimo bollettino della John Hopkins University. Per l’esattezza, i contagiati sono 339.259, il numero dei decessi ha raggiunto quota 14.706, mentre le persone guarite sono 98.834.



8.40 - Donald Trump ha approvato la richiesta di dichiarazione di calamità in California a causa del coronavirus. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano aveva già preso la stessa decisione per gli stati di New York e di Washington.​



8.30 - Come riferisce Il Corriere della Sera, nella giornata di ieri circa 120 persone su 170 sono state respinte dalla Polfer alla Stazione Centrale di Milano: avevano prenotato il biglietto per fare ritorno nelle zone del Sud Italia da cui provengono ma, una volta verificate le autocertificazioni e considerati i motivi del viaggio, soltanto in 50 hanno avuto libero accesso.