La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Le linee guida della ministra ancora non ci sono, ma i sindacati hanno fatto i conti. Gli alunni in aula dovranno diventare 10-12. Perciò sono indispensabili più maestri e professori.Un'infermiera dell'ospedale Di Venere di Bari è risultata positiva e il reparto in cui lavora, quello di Medicina, è stato chiuso per consentire la sanificazione.Test su tutto il personale, risultato per il momento negativi.Nella Grande Mela ripartono le attività che erano state bloccate il 22 marzo. Proprio New York ha costituito l'epicentro negli Stati Uniti della pandemia, con 211mila casi e 21mila morti, ma secondo il sindaco Bill de Blasio ora la situazione è tornata sotto controllo.I contagi della pandemia da coronavirus hanno subito un marcato aumento in America Latina,. In aumento anche i morti, a 65.585 (+1.488), con l'avvertenza che il Cile ha sommato da oggi al suo totale (2.190) anche 653 decessi finora considerati "associabili al Covid-19". E' quanto emerge da una statistica Ansa, sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani.Inizia oggi la sperimentazione in quattro Regioni dell'app Immuni, già attiva in quattro regioni, eLo spiega il ministro dell'Innovazione Paola Pisano a Unomattina, sottolineando chee "apprezzata per la sua semplicità e utilità". Servirà, sottolinea il ministro, "a diminuire la probabilità di nascita di focolai improvvisi".