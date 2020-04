La pandemia coronavirus ha bloccato tutto il Paese compreso il mondo del calcio. Qui sotto, tutti gli aggiornamenti della giornata minuto per minuto:



8.55 - L'iniziativa è partita da New York, ma il presidente americano Donald Trump ha rivendicato di avere lui "l'autorità suprema" per far ripartire l'economia degli Stati Uniti. "Siamo vicini a completare il piano per riaprire il Paese".



8.45 - Nei primi mesi di ripartenza il lavoro da casa potrebbe essere reso obbligatorio nelle grandi aziende, al di sopra di un certo numero di dipendenti per sede. Al di sotto di quella soglia, ancora da fissare, resterebbe facoltativo. Ma davanti alla richiesta del singolo dipendente l’azienda non lo potrebbe rifiutare.



8.40 - Spiagge chiuse e turismo in lockdown. Ma Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria alla Cultura, guarda avanti: "Andremo al mare quest'estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così". Parole che colgono di sorpresa il sindacato balneari di Confcommercio: "Serve un'ordinanza nazionale del ministero della Salute che stabilisca modalità uniche per gli stabilimenti di tutto il territorio, concordate con le organizzazioni di categoria".



8.30 - Niente ritorno in aula quest'anno. Prende piede l'ipotesi di chiudere con l'anno scolastico in corso e guardare a settembre. Servono tre miliardi: doppi turni, lezioni al sabato e più soldi ai professori.