La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



08.55 Sì al ritorno nella propria residenza: da oggi in migliaia si sposteranno dal Nord Italia al Sud. Previsti per tutti loro controllo della febbre e isolamento. Code ordinate per i passeggeri in partenza con il primo treno, delle 7.10, da Milano Centrale a Napoli.



08.50 Intervenuto al Corriere della Sera, il Premier Giuseppe Conte ha dichiarato: "La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti.



08.43 I casi di coronavirus in tutto il mondo salgono a 3,5 milioni. Negli Usa sono 1.450 i decessi delle ultime 24 ore.



08.40 L'Italia riparte. Inizia oggi la fase 2, con 4,4 milioni di italiani che tornano al lavoro.