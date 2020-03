Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



09.23 Nuovi casi nel lodigiano, tra i primissimi focolai in Italia. Al Corriere della Sera, il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, dichiara: "Abbiamo sei positivi in più, nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi, un segnale che i divieti introdotti avevano funzionato. Che senso ha chiudere tutto se poi, appena arrivano i primi risultati positivi, si dà la possibilità di riaprire negozi e di spostarsi per lavoro praticamente ovunque?".



09.10 Gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per contagi. Secondo il New York Times, si tratta di 81.488 casi. Il Presidente Trump, tramite Twitter, fa sapere: "Ho appena concluso una conversazione positiva con il Xi, il Presidente della Cina. Abbiamo discusso molto nel dettaglio riguardo al Coronavirus che sta distruggendo gran parte del nostro Pianeta. La Cina ha molta esperienza e ha sviluppato una forte conoscenza del Virus. Stiamo lavorando molto a contatto".



09.05 Al termine della giornata di giovedì, sono 91 i nuovi casi di contagio registrati in Corea del Sud. Tredici, invece, i contagi importati. Le autorità sanitarie hanno disposto la quarantena obbligatoria per chi torna da Europa e Usa.