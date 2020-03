Non si placa l'in Italia e nel mondo: queste tutte le principali notizie di giornata in merito alla pandemia mondiale.Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ha convocato unin videoconferenza.(morsetto molecolare) per neutralizzare le proprietà infettive del coronavirus. Dopo aver sperimentato 250 diverse formulazioni, i tre studiosi Paul Young, Keith Chappell e Trent Munr hanno optato per unnei prossimi mesi.a 14665 punti, sui livelli di novembre 2012. Crollano(-14,3%), Stm (-13,9%) e Amplifon (-17%). Il rialzo dello spread a 256,1 fa male ai titoli bancari: Unicredit (-11,26%), Ubi (-11,46%), Intesa (-9,14%) e Banco Bpm (-7,9%). Sotto pressione Atlantia (-8,9%) e(-4,63%).scuole, bar, ristoranti, cinema, teatri e locali notturni. Sempre: dopo il coprifuoco per le spiagge di Miami, si spengono anche le luci di Las Vegas.Secondo quanto riporta Der Spiegel,è al lavoro da settimane per trovare un vaccino contro il coronavirus.​: chiusi negozi, scuole, cinema, saune, terme, palestre, parchi giochi, ludoteche, teatri, biblioteche, musei e locali. Ristoranti aperti dalle ore 6 alle 15, ma per al massimo 30 persone e rispettando le distanze di sicurezza. Supermercati drogherie, farmacie, banche e benzinai resteranno aperti fino alle 22 e saranno aperti anche la domenica.Si terrà questa mattina un Consiglio dei Ministri per il decreto con le misure di contrasto al coronavirus. Pronto un aiuto all'economia da 25 miliardi.Apertura di settimana negativa per le borse: Milano perde l'8%.opta per lo stop: gli stabilimenti europei di Fiat e Maserati fermano la produzione per due settimane.ha parlato al Corriere della Sera: "Non abbiamo ancora raggiunto il picco, siamo nelle settimane più rischiose" ( QUI LE SUE PAROLE ).