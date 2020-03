Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.







10.05 - Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, nella giornata di sabato sono state ben 5.000 le persone sanzionate per non aver rispettato le restrizioni imposte dal Governo sul fronte coronavirus. Questo nonostante il recente decreto che ha inasprito le multe, portandole fino a un massimo di 3.000 euro. Tra i fermati, anche 50 positivi al tampone.



Si apprende inoltre che le misure restrittive saranno certamente prolungate almeno fino al prossimo 18 aprile, con buone probabilità di estenderle sino a maggio.





10.00 - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha parlato di coronavirus anche alla stampa italiana. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Il Corriere della Sera: "Il governo Usa sta già aiutando l'Italia, anche monetariamente. Il 22 marzo scorso, il Pentagono ha inviato un sistema mobile di stabilizzazione dei pazienti (Erpss) al ministero della Difesa. È un’unità da 10 posti per assistere fino a 40 pazienti in 24 ore".



Sul fronte interno, Trump ha dichiarato: "Il nostro Paese avrà fatto un buon lavoro se riuscirà a rimanere sui 100.000 morti o meno".