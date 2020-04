La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.con almeno 51.017 morti, secondo l’ultimo conteggio della Johns Hopkins University. Sono 21.579 i nuovi casi segnalati e 1.130 i morti in più negli Usa in 24 ore.Novità anche sul fronte camminate all'aria aperta:Si potrà uscire massimo in due adulti e con i figli. Bisognerà evitare di stazionare in un luogo, a meno che non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza.purché da soli oppure mantenendo la distanza di sicurezza di due metri.. Se confermata, sarà questa una delle novità più significative del decreto che il premier Giuseppe Conte, salvo slittamenti ancora possibili, illustrerà sabato sera agli italiani. Lo scrive corriere.it.La riapertura dei musei, delle biblioteche e degli archivi dovrebbe essere prevista per il 18 maggio come richiesto dal ministro della Cultura, Dario Franceschini."Abbiamo gestito quello di cittadinanza, che oggi va a 1,1 milioni di famiglie per 2,5 milioni di persone. NÈ quanto assicura il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista al Corriere della Sera. Su come funzionerà il nuovo strumento di sostegno fa sapere:"Questo lo deciderà il governo. Io credo si possa pensare a uno strumento temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso al Reddito di cittadinanza perché con Isee superiore a 9.360 euro".L’India comincia a togliere le restrizioni imposte per contrastare l’epidemia di Covid-19: alcuni negozi potranno cominciare a riaprire. Dalla fine di marzo, il lockdown che dovrebbe finire il 3 maggio consentiva l’apertura di soltanto alcuni negozi essenziali.Sergio Mattarella sa quanto può pesare per i cittadini italiani, chiusi in casa da 44 giorni per l’epidemia Covid 19, pronunciare la parola Libertà, racchiusa nella ricorrenza del 25 Aprile. Anche il presidente ha dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia con i militari e domani non sarà in Toscana, in uno dei luoghi della strage, dove avrebbe, come di consuetudine, ricordato e mantenuti vivi i valori di quella giornata in cui l’Italia si liberò «della scellerata avventura nazifascista».